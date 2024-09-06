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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду про 900 голов в карьере: «Я мечтал об этом, но у меня есть еще мечты. Спасибо всем!»

Португальская команда обыграла сборную Хорватии (2:1) в матче Лиги наций. В этой игре 39-летний Криштиану Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.

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