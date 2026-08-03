Определены самые популярные у россиян подержанные люксовые автомобили в 2026 году

В России за первые шесть месяцев 2026 года купили 1240 подержанных автомобилей класса «люкс». Этот показатель почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было продано 1245 таких машин, сообщает «Автостат».
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