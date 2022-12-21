Стала известна программа мероприятий у главной елки в Астрахани

Уже завтра зажгут огни на ёлке в парке «Аркадия». Торжественная церемония начнется в 17.00. Астраханцев и гостей города ждут праздничный концерт, интерактивные и развлекательные программы для детей, театрализованное костюмированное представление.
Уже завтра зажгут огни на ёлке в парке «Аркадия». Торжественная церемония начнется в 17.00. Астраханцев и гостей города ждут праздничный концерт, интерактивные и развлекательные программы для детей, театрализованное костюмированное представление.
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