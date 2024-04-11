Bild: Зеленский грозится разрушить Крымский мост при новом наступлении

АндрейБорков

Я бы не стал считать бредом конченного наркомана эти заявления Зеленского. Он не уточняет как и с помощью чего, какими средствами он (его банд-формирования) будет разрушать Крымский мост, аэродромы, инфраструктурные и стратегические объекты на территории РФ. Он заявляет, что БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ. Вот к этому то и надо отнестись со всей серьезностью. Ведь он это может осуществить реально! Пусть не в полном объеме, не на 100%, но может же. И дело тут не только в наших ПРО(ПВО) на подходах и подлетах к мостам, аэродромам и прочим стратегическим объектам, хотя и это немаловажно. Необходима ПРОТИВОДИВЕРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, широкомасштабная, всеобъемлющая, по всей территории РФ от Камчатки до Калининграда. Враг ударить может везде! На территории РФ имеется достаточно выходцев с той же УкРуины, засланных казачков, своих уродов - сторонников укротеррористов, "дорогих гостей" из бывших республик Средней Азии и т.п. Определенная часть тех же БПЛА, поразивших и пытавшихся поразить наши объекты на удалении 1000 км от УкРуины запущены были явно не с этой УкРуины, из других мест, значительно ближе. Кто это делал, кто наводил БПЛА, кто проводил рекогносцировку у этих объектов перед терактами...? В противодиверсионную работу надо включать все наши правоохранительные и надзорные органы, не только ФСБ. Не плохо было бы создать структуру по типу СМЕРШ, не копировать, а взять за основу. Наделить эту структуру особыми полномочиями, хотя бы на время проведения СВО и определенный период после окончания СВО. Так же было бы очень неплохо разместить у особо важных стратегических объектов помимо ПВО(ПРО) и эффективные средства РЭБ. Да много еще чего необходимо было бы сделать. Еще раз хочу повторить - угрозы Зеленского это не пустой звук, это реальные угрозы и игнорировать их нельзя.