Инспекция Минобороны США: инструкторы Пентагона могли обучать украинских нарушителей прав человека Инструкторы Пентагона могли обучать украинских военнослужащих – нарушителей прав человека.
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Инспекция Минобороны США: инструкторы Пентагона могли обучать украинских нарушителей прав человека Инструкторы Пентагона могли обучать украинских военнослужащих – нарушителей прав человека.
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