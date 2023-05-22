Daily Mail: подлодки ВМФ России в состоянии нарушить инфраструктуру Великобритании

Растут опасения, что русские намереваются нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, чтобы фактически отключить их от глобальной сети и вызвать хаос в Соединенном Королевстве, уверен обозреватель издания Крис Плезанс.
Растут опасения, что русские намереваются нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, чтобы фактически отключить их от глобальной сети и вызвать хаос в Соединенном Королевстве, уверен обозреватель издания Крис Плезанс.
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