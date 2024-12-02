Решенный вопрос: выплаты контрактникам в 2025 году поднимут Ирэн ОрлонскаяВыплаты контрактникам в армии становятся важной темой для обсуждения в свете предстоящих изменений в системе денежного довольствия.
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