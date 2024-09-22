Ни один ИИ не безопасен. Но некоторые лучше других

Anthropic позиционирует себя как лидера в области безопасности ИИ, и анализы подтверждают этоИсследования безопасности искусственного интеллекта показали, что ни одна из современных моделей больших языковых моделей (LLM) не является полностью защищенной от создания вредного контента, но модель Claude 3.
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