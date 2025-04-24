В конце тяжелой прошлой зимы запасы газа в хранилищах Украины снизились до рекордно низкого уровня в 0,675 млрд кубометров – это 2,2% их емкости, для сравнения – в 2023 году остатки были в пять раз выше, – пишет признанный нежелательной организаций в РФ немецкий иновещательный официоз «Deutsche Welle» со ссылкой на украинскую статистику.