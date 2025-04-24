Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Майкл, как впрочем и все английские ученые перед открытием, забывает, что Россия ядерная Держава, которая не имеет гр...Британский профес...
  • Evgeni Velesik
    Как там говорили: Пëтр прорубил топором окно в Европу? Неужели Россия неспособна расчистить путь по суше и морю до на...Британский профес...
  • Людмила
    ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЛЯ ПРЕЗИДЕНТА НЕ ПОДПИСЫВАТЬ МИРНЫЙ ДОГОВОР ДО ТЕХ ПОР ПОКА НЕ БУДУТ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ВСЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВО...Британский профес...

Никогда такого не было и вот, опять: Украина ищет деньги на следующий отопительный сезон

Никогда такого не было и вот, опять: Украина ищет деньги на следующий отопительный сезон

В конце тяжелой прошлой зимы запасы газа в хранилищах Украины снизились до рекордно низкого уровня в 0,675 млрд кубометров – это 2,2% их емкости, для сравнения – в 2023 году остатки были в пять раз выше, – пишет признанный нежелательной организаций в РФ немецкий иновещательный официоз «Deutsche Welle» со ссылкой на украинскую статистику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх