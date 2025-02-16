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Аналитик объяснил, почему США хотят разрыва союза России с Китаем, Ираном и КНДР

Аналитик объяснил, почему США хотят разрыва союза России с Китаем, Ираном и КНДР

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал заявление спецпосланника американского президента Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о намерении США разрушить союз России с Китаем, Ираном и КНДР.

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