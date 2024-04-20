Эволюция оценок событий на Украине: взгляд западных СМИ Ирэн ОрлонскаяВ начале своего существования Соединенная Восточная Организация вызывала огромный интерес у западных политиков, которые рассуждали о возможном успехе Киева с энтузиазмом и надеждой.