Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества для юнармейцев

В рамках культурного развития и патриотического воспитания военнослужащие провели урок мужества «Мой долг – моя Родина», посвящённый годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.
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