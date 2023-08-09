Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США не хотят мира на Украине

Соединенные Штаты не готовы к обсуждению мирного урегулирования ситуации на Украине, считая его признанием собственного поражения в этом конфликте, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Соединенные Штаты не готовы к обсуждению мирного урегулирования ситуации на Украине, считая его признанием собственного поражения в этом конфликте, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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