Косачев: США привыкли в политических отношениях делить страны на «старших» и «младших»

Зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя заявление представителя Пентагона Джона Кирби о «младшем» статусе России в сотрудничестве с Китаем, сообщил, что это американская модель предполагает деление стран на «старших» и «младших», именно так США доминируют над Европой.