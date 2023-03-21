Косачев: США привыкли в политических отношениях делить страны на «старших» и «младших»

Зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя заявление представителя Пентагона Джона Кирби о «младшем» статусе России в сотрудничестве с Китаем, сообщил, что это американская модель предполагает деление стран на «старших» и «младших», именно так США доминируют над Европой.
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