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Царьград

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Силовики сообщили о гибели 20 женщин-военнослужащих ВСУ в 2026 году

Силовики сообщили о гибели 20 женщин-военнослужащих ВСУ в 2026 году

Свыше 20 военнослужащих-женщин ВСУ погибли на фронте с начала 2026 года, сообщает "Ветеранка". Эти потери также затронули женщин-заключённых.

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