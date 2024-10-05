Экспедиция «Северный полюс – 42» соберет радиолюбителей со всего мира

Ученые расскажут о работе в Арктике Полярники Арктического и антарктического научно-исследовательского института проведут сеанс радиосвязи с борта научно-экспедиционного судна «Северный полюс» из высоких широт Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба института в своем телеграм-канале.