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Петербургский дневник

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Экспедиция «Северный полюс – 42» соберет радиолюбителей со всего мира

Экспедиция «Северный полюс – 42» соберет радиолюбителей со всего мира

Ученые расскажут о работе в Арктике Полярники Арктического и антарктического научно-исследовательского института проведут сеанс радиосвязи с борта научно-экспедиционного судна «Северный полюс» из высоких широт Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба института в своем телеграм-канале.

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