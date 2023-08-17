Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 18 августа 2023 года, запреты дня Евгения КомароваВ эту пятницу, 18 августа 2023 года, в церквях произносятся «предварительные» тексты в честь ожидающегося на следующий день Преображения Господня.