25 мест на карте для настоящих экстремальных путешествий

Зачем ехать на дорогой курорт, когда наша планета буквально кишит приключениями? Когда на ней еще столько неисследованных пещер и величественных гор? Когда она может предложить нам нечто большее, чем бассейн с хлоркой у берега моря или дежурное обслуживание официантов с безучастными лицами? Предлагаем вашему вниманию список приключений, которые вы просто обязаны попробовать как только откроют границы.