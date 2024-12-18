Цена техосмотра с 2025 года вырастет до 7,5% в зависимости от региона

Цена техосмотра для легковых машин в 2025 году вырастет на 7,3%- 7,5% в зависимости от региона. Самый дорогой техосмотр будет стоить более 1,5 тысяч рублей- в Краснодарском крае и Амурской области, самый дешевый в Ивановской и Кемеровской областях, а также в ЛНР, сообщает «Коммерсант».