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Евгений Дадонов стал 3-й звездой дня в НХЛ. Форвард «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (5:4 ОТ), забросив победную шайбу в овертайме.