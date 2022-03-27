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Дадонов стал 3-й звездой дня в НХЛ

Евгений Дадонов стал 3-й звездой дня в НХЛ. Форвард «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (5:4 ОТ), забросив победную шайбу в овертайме.

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