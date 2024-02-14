Упамекано удален за удар шипами в ногу Исаксену в штрафной «Баварии». Иммобиле забил с пенальти

На 67-й минуте игры 1/8 финала Лиги чемпионов главный судья Франсуа Летексье показал защитнику «Баварии» красную карточку за то, что тот шипами попал в ногу хавбеку Густаву Исаксену, пытавшемуся пробить по воротам.