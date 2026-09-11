Singer, winner of the "Star Factory" project, who previously represented Russia at the "Eurovision" contest, now Honored Artist of Ukraine Anastasia Prikhodko defiantly switched to Russian in the public sphere.
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