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The Eurasia Daily news agency

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Honored Artist of Ukraine explained the demonstrative transition to Russian

Honored Artist of Ukraine explained the demonstrative transition to Russian

Singer, winner of the "Star Factory" project, who previously represented Russia at the "Eurovision" contest, now Honored Artist of Ukraine Anastasia Prikhodko defiantly switched to Russian in the public sphere.

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