День Ямала на всероссийской выставке на ВДНХ пройдет 23 ноября

Выставка «Россия» на ВДНХ продолжается проведением Дней региона. Гостей ямальского стенда ждет насыщенная программа: от национальной свадьбы до встречи с популярными телеведущими, рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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