Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска произвели десять выстрелов из танка в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).