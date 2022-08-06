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Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке

Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска произвели десять выстрелов из танка в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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