В Хабаровском крае зафиксирована большая редкость - одинаковое количество мальчиков и девочек, родившихся в июле

В Хабаровском крае за первые семь месяцев текущего года родился 6691 ребенок. Интересно, что в июле этого года было зафиксировано одинаковое количество новорожденных мальчиков и девочек - по 520 каждого пола, что встречается редко.
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