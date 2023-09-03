Крозетто: Поставки оружия Киеву должны сочетаться с усилиями по мирному решению

Власти Италии не собираются менять своей линии поведения по украинскому конфликту. Руководство страны настаивает, что поддержка Вооруженных сил Украины оружием и боеприпасами должна сочетаться с проработкой мирных сценариев исчерпания конфликта.
Власти Италии не собираются менять своей линии поведения по украинскому конфликту. Руководство страны настаивает, что поддержка Вооруженных сил Украины оружием и боеприпасами должна сочетаться с проработкой мирных сценариев исчерпания конфликта.
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