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Крозетто: Поставки оружия Киеву должны сочетаться с усилиями по мирному решению

Крозетто: Поставки оружия Киеву должны сочетаться с усилиями по мирному решению

Власти Италии не собираются менять своей линии поведения по украинскому конфликту. Руководство страны настаивает, что поддержка Вооруженных сил Украины оружием и боеприпасами должна сочетаться с проработкой мирных сценариев исчерпания конфликта.

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