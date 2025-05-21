В Великом Новгороде организаторы кинофестиваля «Новое движение» объявили его программу

Как сообщили организаторы фестиваля, председателем жюри стал режиссер Алексей Мизгирев, в состав также вошли продюсер Сабина Еремеева, оператор Даниил Фомичев, актер Даниил Воробьев, актриса Александра Ревенко.
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