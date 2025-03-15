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Стармер: если Россия откажется от перемирия, Запад усилит экономическое давление

Стармер: если Россия откажется от перемирия, Запад усилит экономическое давление

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед виртуальной встречей представителей ЕС по вопросу конфликта на Украине заявил, что если Россия откажется от перемирия, то Запад приложит все усилия для экономического давления на Москву.

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