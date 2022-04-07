Тухель об 1:3 с «Реалом»: «С такой игрой невозможно рассчитывать на положительный результат»

Томас Тухель прокомментировал поражение от «Реала» (1:3). Главный тренер «Челси» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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