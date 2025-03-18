Range Rover SC – завсегдатай автосервисов или хороший выбор?

Range Rover SC – это воплощение британской роскоши и технологий, но так ли он хорош на самом деле, и оправдывает ли свою немалую цену? Автор YouTube-канала «Absurd Drive» решил никому не верить на слово и разобраться в этом самостоятельно.
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