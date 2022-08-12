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«Ювентус» предложил «Аталанте» Кина в обмен на Муриэля, но получил отказ

«Ювентус» продолжает поиск укрепления атаки. Туринский клуб планирует подписать форварда «Аталанты» Луиса Муриэля.

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