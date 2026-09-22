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Three Ts will dominate Trump‑Xi summit -- but expect little movement on trade, less on Taiwan and who knows on tech

When Presidents Donald Trump and Xi Jinping last sat down in May 2026, talk was centered on three Ts: trade, technology and Taiwan.

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