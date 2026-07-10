Участников бунта против ТЦК во Львове принудили публично принести извинения

Участников масштабного конфликта между местными жителями и сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), произошедшего во Львове, вынудили публично принести извинения.
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