В Тамбовской области разрабатывают новые меры против агрессивных бродячих собак

На оперативном совещании врио главы Тамбовской области обсудили проблему безнадзорных животных. Евгений Первышов отметил, что в ходе встреч с жителями регулярно поступают жалобы на бродячих собак, причём количество таких обращений значительное.
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