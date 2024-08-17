Минниханов: День российского флага вдохновляет на новые достижения и победы

22 августа по стране будет отмечаться День российского флага. В этот день в Татарстане запланировано множество праздничных мероприятий, напомнил Раис республики Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме Правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии