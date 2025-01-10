"Привет, новый человек". Министр спорта Иван Нифонтов в четвертый раз стал отцом

Супруга известного в прошлом алтайского спортсмена рассказала об этом в соцсетях Иван и Кристина Нифонтовы / Фото: соцсети Кристины Нифонтовой Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов в четвертый раз стал отцом.
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