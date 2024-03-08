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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кечинов про РПЛ: «Зенит» явно не тот, что в прошлых сезонах. У «Динамо» наиболее поставленная игра среди всех претендентов»

«Зенит» явно не тот, что был в прошлых сезонах. Они сейчас усилились, но пока особого впечатления бразильские новички не оставили.

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