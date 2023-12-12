Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ 

ТД

Татьяна Долхонова

А почему все время одно и то же фото несчастного солдата, и так понятно, что они проигрывают. Мы побеждаем, но мы же гуманные? Вот и солдат наш приполз прямо на руках и помогал украинцу. При этом я - бурятка, жалко всех, у всех матери