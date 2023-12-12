Русская весна
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Русская весна

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Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ 

Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ 

Правительство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ и колоссальные потери военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

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Комментарии
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ТД
Татьяна Долхонова
А почему все время одно и то же фото несчастного солдата, и так понятно, что они проигрывают. Мы побеждаем, но мы же гуманные? Вот и солдат наш приполз прямо на руках и помогал украинцу. При этом я - бурятка, жалко всех, у всех матери
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