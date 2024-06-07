Церемония открытия национального стенда Султаната Оман прошла на ПМЭФ

В этом году почетный статус страны-гостя принадлежит Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Куаис бин Мохаммед бин Мооса Аль Юсеф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии