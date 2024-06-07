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Церемония открытия национального стенда Султаната Оман прошла на ПМЭФ

Церемония открытия национального стенда Султаната Оман прошла на ПМЭФ

В этом году почетный статус страны-гостя принадлежит Султанату Оман, представительную делегацию которого возглавил министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Куаис бин Мохаммед бин Мооса Аль Юсеф.

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