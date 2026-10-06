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МОСИНФОРМ

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Дождь и до плюс 16 ожидаются в столичном регионе 6 октября

Дождь и до плюс 16 ожидаются в столичном регионе 6 октября

Во вторник, 6 октября, в столичном регионе прогнозируют небольшой дождь. Небо будет затянуто облаками, а максимальная температура достигнет плюс 16 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

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