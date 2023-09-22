А вот и появились фотографии с расстрелянной азербайджанцами машиной российских миротворцев. Учитывая знаки различия и количество выпущенных пуль на случайность это абсолютно не похоже.
Азербайджанцы знали, куда стреляют, и добивали, наверняка...
Комментарии
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Наталья Иванова
Нет у нас друзей! Есть только ситуативные партнеры, которые в любой момент готовы прихлопнуть сзади...
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1 час.
ВП
Виталий Панов
Это была за ранее с планированная операция западных спецслужб!Им заранее скинули маршрут наших миротворцев,тем более это было руководство МС РФ!
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1 час.
Андрей Павлов
Конечно не останется. Мы выразим "серьезную озабоченность".
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17 мин.
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