Медвежий угол

38 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Было бы очень неплохо использовать интербригады: корейцы, китайцы, кубинцы и т.п.!Президент РФ назв...
  • Андрей Павлов
    Конечно не останется. Мы выразим "серьезную озабоченность".Азербайджанцы зна...
  • Ole Ole
    БРИКС насчитывает 46% населения планеты. Скоро будет больше. Надо им создавать свои юридические и проч. органы. Ну и ...Охота на Путина п...

Азербайджанцы знали, куда стреляют, и добивали, наверняка...

Азербайджанцы знали, куда стреляют, и добивали, наверняка...

А вот и появились фотографии с расстрелянной азербайджанцами машиной российских миротворцев.  Учитывая знаки различия и количество выпущенных пуль на случайность это абсолютно не похоже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Нет у нас друзей! Есть только ситуативные партнеры, которые в любой момент готовы прихлопнуть сзади...
Ответить
1 час.
ВП
Виталий Панов
Это была за ранее с планированная операция западных спецслужб!Им заранее скинули маршрут наших миротворцев,тем более это было руководство МС РФ!
Ответить
1 час.
Андрей Павлов
Конечно не останется. Мы выразим &quot;серьезную озабоченность&quot;.
Ответить
17 мин.

Картина дня

наверх