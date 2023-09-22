Азербайджанцы знали, куда стреляют, и добивали, наверняка...

Наталья Иванова Нет у нас друзей! Есть только ситуативные партнеры, которые в любой момент готовы прихлопнуть сзади...

ВП Виталий Панов Это была за ранее с планированная операция западных спецслужб!Им заранее скинули маршрут наших миротворцев,тем более это было руководство МС РФ!