Общий прогноз магнитных бурь на неделю с 10 по 16 июня 2024 года Ирина ОрлонскаяПо данным Лаборатории солнечной астрономии, в июне 2024 года ожидается несколько сильных магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками.