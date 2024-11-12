Куандык Бишимбаев нашелся: экс-министр выиграл суд у бывшей жены по делу о лишении родительских прав

На днях в казахстанских СМИ активно обсуждали новость о побеге из тюрьмы экс-чиновника Куандыка Бишимбаева, жестоко убившего в прошлом году жену Салтанат Нукенову.
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