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Мировое обозрение

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На имущество российской «дочки» Microsoft за ₽4 млрд не нашлось покупателей

На имущество российской «дочки» Microsoft за ₽4 млрд не нашлось покупателей

Главное в тезисах: Повторный провал торгов: имущество обанкротившейся «Майкрософт Рус» стоимостью почти 4 млрд рублей не удалось продать ни на августовских торгах, ни на аукционе 6 октября — заявок не поступило.

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