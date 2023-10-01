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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт назвала необычные полезные свойства баклажана

Эксперт назвала необычные полезные свойства баклажана

Оказалось, что этот овощ может контролировать уровень сахара Специалист Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Наталья Насыпова рассказала о том, какими необычными свойствами обладает баклажан.

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