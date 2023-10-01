Эксперт назвала необычные полезные свойства баклажана

Оказалось, что этот овощ может контролировать уровень сахара Специалист Красноярского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Наталья Насыпова рассказала о том, какими необычными свойствами обладает баклажан.
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