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Осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку

Осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков в субботу объявил голодовку, сообщил ТАСС его адвокат. Заключенный находится в ШИЗО и не может выйти на работу, Арашуков требует обеспечить ему нормальные условия труда, отметил адвокат.

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