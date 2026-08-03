Осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков в субботу объявил голодовку, сообщил ТАСС его адвокат. Заключенный находится в ШИЗО и не может выйти на работу, Арашуков требует обеспечить ему нормальные условия труда, отметил адвокат.
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