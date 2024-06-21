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Украинские ресурсы заявляют о переходе под контроль ВС РФ половины населенного пункта Карловка в ДНР

Украинские ресурсы заявляют о переходе под контроль ВС РФ половины населенного пункта Карловка в ДНР

ВСУПоложение группировки ВСУ в Донецкой Народной Республике продолжает ухудшаться с каждым днем. После того как украинское военное командование было вынуждено снять с этого направления часть подразделений для их переброски в Харьковскую область, ВС РФ продвинулись сразу на нескольких участках.

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