Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи женщине в Свердловской области

В эфире федерального канала вышел сюжет с доводами о длительном расследовании следственными органами СК России по Свердловской области уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Екатеринбурга, которая в результате этого, будучи на восьмом месяце беременности, потеряла ребенка.
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