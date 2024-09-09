Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи женщине в Свердловской области

В эфире федерального канала вышел сюжет с доводами о длительном расследовании следственными органами СК России по Свердловской области уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи жительнице Екатеринбурга, которая в результате этого, будучи на восьмом месяце беременности, потеряла ребенка.