Володин назвал три ошибки Зеленского. Все роковые

"Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные - и неопытные, есть ответственные - и безответственные", - подчеркнул у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о трёх ошибках президента Украины Владимира Зеленского.