Царьград

1 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    А ещё нужно прекратить быть такси для их пидоров астронавтов. Пускай на МКС автостопом добираются, а наше такси занято!Роскосмос наносит...
  • Иван Иванович
    ... а 250 млн откат? Обучать кто будет, там военспецы рядомЗеленский сделал ...
  • Александр
    Хорошо, но мало.Роскосмос наносит...

Володин назвал три ошибки Зеленского. Все роковые

Володин назвал три ошибки Зеленского. Все роковые

"Не бывает политиков молодых и старых, есть опытные - и неопытные, есть ответственные - и безответственные", - подчеркнул у себя в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о трёх ошибках президента Украины Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх