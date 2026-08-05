Украина посчитала актрису из сериала «СашаТаня» угрозой нацбезопасности

Минкульт Украины включил российскую актрису Валентину Рубцову, которая получила известность после ролей в сериалах «СашаТаня» и «Универ», в перечень людей, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
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